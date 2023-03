Gedoe over kade Groningen Seaports blijft Holland Norway Lines (HNL) plagen

Je zal maar een cruise0vertocht geboekt hebben van Groningen naar Noorwegen. Vol voorpret open je een paar dagen voor vertrek een mail van Holland Norway Lines. En weg is de pret: de afvaart is gecanceld want er is geen ruimte op de kade van Groningen Seaports. Het is al tientallen vakantiegangers overkomen die met de MS Romantic naar Kristiansand wilden varen. En deze week was het weer zover. Alleen, was er wel ruimte aan de kade, zeggen de havenautoriteiten.

Groningen Seaports laat echter aan RTV Noord weten dat de kade zowel donderdag als vrijdag wel degelijk beschikbaar is.

‘De afvaart had kunnen plaatsvinden, de kade is vrij’, zegt de woordvoerder van Groningen Seaports. ‘Maar ik ken het beleid van HNL niet wat betreft het informeren van hun passagiers’, zegt de woordvoerder tegen RTV Noord.

De kade was tot woensdagmiddag bezet door Wagenborg, maar daarna tot vrijdagavond vrij. De luxe cruiseferry MS Romantika had daarom wel kunnen aanmeren. Te laat, zegt de veermaatschappij. Op dat moment had HNL de passagiers al geïnformeerd over de annulering. Eenmaal gecanceld, kunnen we dat niet meer terugdraaien.

Holland Norway Lines naar Emden?

Holland Norway Lines deelt momenteel de openbare kade in de Eemshaven. Als gevolg hiervan kan er de komende weken een risico op vertraging of in sommige gevallen een annulering zijn, zo schrijft de cruisemaatschappij op haar website. In de Groningse media wordt gesuggereerd dat HNL gaat uitwijken naar het Duitse Emden. ‘

Holland Norway Lines werkt er hard aan om de situatie op te lossen en verwacht binnen zeer korte tijd een definitieve oplossing te bieden, maar tot die tijd vragen we reizigers om hun reisinformatie goed in de gaten te houden en rekening te houden met dit mogelijke risico. We verwachten dat er binnen de komende 6-8 weken een permanente oplossing komt en voorzien geen enkel risico voor de continuïteit richting het hoogseizoen.’