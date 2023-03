Schuttevaer Award kanshebber #12: Waterbus Delft

In Nederland bestaan veel veerponten, er zijn Watertaxi’s en onder meer de Blue Amigo in de regio Rotterdam. De Waterbus Delft is de eerste vaste OV-verbinding die over een afstand van ongeveer 2,5 kilometer zes haltes aandoet om daarmee een last mile OV-oplossing te realiseren. Dit maakt een deel van Delft dichtbij de Schie goed bereikbaar en geeft een alternatief voor het vaak overbelaste OV alsmede voor gebruikers van de fiets. Daarnaast biedt het werknemers en bezoekers van nu vaak beperkt met OV bereikbare bedrijven en instellingen een alternatief voor de auto.

Het scheepsontwerp is aangepast aan de situatie op de Schie. De eerste brug die gepasseerd wordt vanaf het Station is 1,30 meter hoog. Wachten tot de brug draait is voor het OV geen optie, want reistijd en betrouwbaarheid zijn essentieel. Daarom is een bewegend dak ontwikkeld, waarmee het schip zonder vertraging onder de brug door kan. Deze innovatie is geïnspireerd door een aantal sloepen in Utrecht en Leiden waarvan het dak ook kan zakken. Dat betreft een lichte uitvoering voor recreatief gebruik, met name in de zomermaanden. Het Waterbus-dak is groot, rond de 10 meter, en is zo ontworpen dat jaarrond comfortabel varen mogelijk wordt. In samenwerking met de TU zal de boot ook worden ingezet voor het doen van testen met autonoom varen.

