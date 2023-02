Eerste drie genomineerden voor de Schuttevaer Award bekend

Vier genomineerden strijden tijdens het Maritime Innovation Platform op 28 maart voor de stem van de bezoekers. Een van de vier genomineerden gaat naar huis met de Schuttevaer Award. Drie van de vier genomineerden zijn gekozen door een jury en worden vandaag aan u voorgesteld. De vierde genomineerde kiest u, de kanshebbers worden de aankomende dagen aan u voorgesteld.

Dockscout – Sensor Maritime

Bij het aanmeren treden regelmatig schades op. Meestal ontstaat deze schade aan kades, sluizen of aan het schip zelf door het verkeerd inschatten van de snelheid en de afmetingen van het schip. Met automatische kadedetectie met behulp van Dockscout kan dit voorkomen worden.

Dockscout meet real time de afstand van het schip tot een kade of sluiswand. Voor deze toepassingen wordt een Atlas-sensor voor en achter op het schip geplaatst. Op die manier heeft de schipper bij het invaren van de sluis direct een volledig beeld van de zijkanten van het schip. En manoeuvreert de schipper zijwaarts, dan is de afstand tot de kade direct te zien, zowel voor als achter. Op een paneel in de stuurhut leest men de afstanden langs het schip af. Geen matroos nodig die voor op het schip ongeveer de afstand schat, maar een sensor die de afstand tot op de centimeter nauwkeurig meet.

Dit jaar start een pilot met een prototype aan boord van de tanker Melbourne van UniBarge.

Sensor Maritime bracht eerder al Bridgescout op de markt. Een schipper wordt hierdoor gewaarschuwd wanneer hij niet onder een brug dreigt te passen.

FPS Maas – Future Proof Shipping

Dit jaar komt de FPS Maas in de vaart. Dit 110 meter lange containerschip gaat varen op groene waterstof. Daarvoor heeft het een retrofit ondergaan bij Holland Shipyards Group in Hardinxveld. De Maas wordt uitgerust met een op waterstof werkend brandstofcel-systeem voor de voortstuwing, een elektrische motor en een waterstof-opslagsysteem. Het schip stoot straks geen schadelijke stoffen meer uit. Dat alleen scheelt al zo’n 2.000 ton CO2 per jaar. Als de retrofit is voltooid, gaat het schip containers vervoeren tussen Rotterdam en Antwerpen.

De FPS Maas is pas het begin voor Future Proof Shipping. Aangekondigd is dat de vloot wordt uitgebreid met FPS Rijn en de FPS Waal. Zowel de Waal als de Rijn zijn containerschepen. De schepen zijn reeds in de vaart. De Waal zal in Rotterdam varen. De Rijn, 138 meter lang, zal varen in het Rijngebied. Beide schepen gaan op hetzelfde systeem varen.

Shallowdraft thruster – Veth Propulsion

Veth Propulsion ziet de waterextremen steeds groter worden. Hierdoor is het voor bedrijven soms niet mogelijk om de benodigde hoeveelheden te vervoeren. Laagwater verontrust de supply chain, maar ondieper water kan ook de efficiëntie van de schroef aantasten en verhoogt ook het risico van schade door puin en slib.

Veth heeft daarom de Shallowdraft truster ontwikkeld. Veth ontwierp haar voortstuwing om ingesloten te zijn in de scheepsromp in plaats van vrij hangend onder de romp. De kappen met geïntegreerde stuwraketten maken een maximale schroefdiameter mogelijk voor een efficiënte voortstuwing en een laag energieverbruik. Bij de lage ontwerp-diepgang voorkomen de kappen luchtaanzuiging in de schroeven en voorkomen ze verlies van stuwkracht en vermogen.

Hierdoor kan het schip in extreem ondiep water varen met een optimale, ongestoorde stroming naar de schroeven. Anders dan bij standaardoplossingen is de manoeuvreerbaarheid en het stopvermogen dus volledig gewaarborgd door het systeem. Zowel bij deze lage ontwerpdiepte, als in ondiep water.

Maritime Innovation Platform

Het is de tweede keer dat de Schuttevaer Award wordt uitgereikt. Vorig jaar won H2 Circular Fuel met hun H2Fuel-systeem. Toen heette de prijs, die maritieme innovaties beloont, nog de Maritime Innovation Platform Award.

Opnieuw is het Maritime Innovation Platform in het Energiehuis in Dordrecht. Daar staan op 28 maart de innovaties van maritiem Nederland in de schijnwerpers. Er wordt antwoord gegeven op drie vragen. Hoe ziet het binnenvaartschip van de toekomst eruit? Hoe gaat de zeevaart bijdragen aan de halvering van de CO2-uitstoot? En hoe houden we de Noordzee veilig en bevaarbaar?