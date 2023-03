Schuttevaer Award kanshebber #11: ASHIP

Autonomous Ship Innovation Platform (ASHIP) is ontwikkeld door Flanders Hydraulics. Via ASHIP worden autonome concepten getest, zowel fysiek in een testbassin als virtueel door middel van simulaties.

Via het bassin en de simulator is het mogelijk om kanalen, sluizen en havenomgeving na te bootsen. Dat is waar Flanders Hydraulics zich probeert te onderscheiden, door situaties met laagwater en besloten wateren na te bootsen.

Het bassin is 140 meter bij 20 meter. Meerdere schepen kunnen daarom tegelijk in het bassin getest worden.

Maritime Innovation Platform

Drie van de vier genomineerden voor de Schuttevaer Award zijn al bekend. De lezers van Schuttevaer bepalen wie de vierde nominatie wordt. Deze week worden de 13 kanshebbers aan u voorgesteld. De stembussen gaan 8 maart open.

Het Maritime Innovation Platform is 28 maart in het Energiehuis in Dordrecht. Daar staan de innovaties van maritiem Nederland in de schijnwerpers. Op het evenement wordt door het publiek de winnaar van de Schuttevaer Award gekozen. Wilt u erbij zijn en bepalen wie de Schuttevaer Award mee naar huis neemt? Aanmelden kan hier.

Lees ook: