Schuttevaer Award kanshebber #5: ZES-systeem

Zero Emission Services (ZES) biedt een nieuw energiesysteem voor de verduurzaming van de binnenvaart. Emissieloos varen gebaseerd op verwisselbare batterijcontainers met groene stroom, laadstations, technische ondersteuning en een innovatief betaalconcept voor scheepseigenaren.

ZES heeft sinds 2021 één schip varen. De Alphenaar vaart tussen Alphen aan den Rijn en Moerdijk voor. De ZESpack verwisselbare batterijcontainer wordt geladen op het laadstation bij Alpherium in Alphen aan den Rijn.

ZES staat dankzij een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds aan de vooravond van een serieuze opschaling. In 2026 moeten er 45 binnenvaartschepen varen op ZESpacks. Ook moeten er dan 75 ZESpacks zijn en 14 laadstations om de containers op te laden.

Maritime Innovation Platform

Drie van de vier genomineerden voor de Schuttevaer Award zijn al bekend. De lezers van Schuttevaer bepalen wie de vierde nominatie wordt. Deze week worden de 13 kanshebbers aan u voorgesteld. De stembussen gaan 8 maart open.

Het Maritime Innovation Platform is 28 maart in het Energiehuis in Dordrecht. Daar staan de innovaties van maritiem Nederland in de schijnwerpers. Op het evenement wordt door het publiek de winnaar van de Schuttevaer Award gekozen. Wilt u erbij zijn en bepalen wie de Schuttevaer Award mee naar huis neemt? Aanmelden kan hier.

Lees ook: