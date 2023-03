Schuttevaer Award kanshebber #4: rondvaartboot Z9

Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw neemt dit jaar een nieuwe rondvaartboot in de vaart. De nieuwe Z9 lijkt qua afmetingen op de Z8. Dat schip is in 2016 in de vaart genomen en vaart diesel-elektrisch. De nieuwe Z9 verschilt daarin van haar voorgangster, want zij is volledig elektrisch.

Na een lang traject van onderzoek, tekenwerk en gesprekken met de keuringsinstanties heeft Zilvermeeuw gekozen voor batterijen. Het is een flink accupakket, namelijk zo’n 1430 kW/h. Die wordt ’s nachts opgeladen aan de speciaal daarvoor gebouwde verzwaarde walstroomaansluiting.

Een ander verschil met haar voorganger is dat de Z9 een dubbeldekker is. Het schip heeft daardoor een capaciteit van 250 passagiers.

