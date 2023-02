Zwitserse havens missen lading door oorlog in Oekraïne

Rijn

De import van minerale olie in de Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) heeft vorig jaar een forse tik gehad door de oorlog in Oekraïne. De overslag van producten als benzine en diesel liep in 2022 met -29% terug. De drie samenwerkende havens rond Bazel konden het totale ladingverlies beperkt houden tot -15% omdat de containeroverslag gemiddeld gezien wel goed liep.