Maritime Sisters: Hoe tuinkabouters voor innovatie zorgen

We herinneren ons allemaal nog de containers die in de nacht van 1 op 2 januari 2019 overboord van de MSC Zoe sloegen, voor de kust van Terschelling. Het gevolg was dat de inhoud van die containers in het water belandde en de daarop volgende maanden bleef aanspoelen. Dat zorgde onder meer voor een ‘invasie van tuinkabouters’ op Terschelling.

Drie jaar na dato tikten we het illustere cijfer van 90.000 kilo aan, dat inmiddels uit de Waddenzee is gevist als gevolg van deze ramp. Dat moet toch anders dachten we allemaal toch?

Uitvinding

De oprichters van GMBS – toen nog werkzaam bij het Marin, dat de opdracht kreeg dit incident te onderzoeken – doken in het probleem en kwamen met een oplossing. Het SensoriumC-systeem. En dat laat zien dat het wel degelijk anders kan. SensoriumC maakt zowel het risico dat containers overboord vallen inzichtelijk en geeft de bemanning een handelingsperspectief om dit te voorkomen. De verwachting is dat het systeem niet alleen het risico van containerverlies verlaagt, maar ook een optimale belading mogelijk maakt met efficiënter brandstofgebruik tot gevolg. Win-win dus.

Maar tussen bedenken en realiseren zit een belangrijke stap die voor veel innovators een enorme uitdaging is: het testen van aannames en oplossingen in de praktijk. En daar komt JR Shipping om de hoek kijken. De rederij heeft het systeem aan boord van de OOCL Rauma langdurig getest en gebruikt het nu operationeel. Op de Ensemble zit het systeem, as we speak, in de pilotfase voor een serie van zeven schepen. Het is vaak heel moeilijk om een partij te vinden die bereid is zijn nek uit te steken voor een dergelijke proef, maar zonder praktijktest blijft het bij een ‘kabouterdroom’. Gelukkig kwamen JR Shipping en GMBS elkaar tegen op bij start up-stage van Europort.

Waar werelden samenkomen

We lezen in Schuttevaer regelmatig over dergelijke innovaties in de sector. Goed om erbij stil te staan hoe die tot stand zijn gekomen. Voor ons is dit een geweldig voorbeeld dat de beste innovaties niet op commando ontstaan of bij één persoon met een briljant idee. Vaak gaan de beste innovaties schuil in een probleem of frustratie. Mensen die bereid zijn daarin te duiken én daar ruimte aan te bieden binnen bestaande operaties. De beste innovaties ontstaan waar werelden samenkomen. Zo zie je maar weer hoe belangrijk beurzen en netwerken zijn in het samenbrengen van partijen.

Daarom de uitnodiging aan jullie: aan welke innovatie kun jij de ruimte bieden? En de volgende keer dat jij ergens gefrustreerd over bent of een probleem ervaart, kijk eens wat eronder zit. Misschien zit je wel op een toekomstige Maritime Innovation Platform Award!

Lees ook: