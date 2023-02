Maritime Sisters: Uit de comfortzone in Bilbao

Hoe vaak stap jij buiten je comfortzone en verleg je je grenzen? Niet alleen in de samenwerking met onze klanten adviseren wij dit vaak, we proberen dit zelf ook regelmatig te doen. En dan kun je weleens verrast worden.

Onlangs mochten wij voor een opdracht voor de haven van Bilbao over de grens kijken. Een geweldige kans om een kijkje te nemen in de wereld van de Basken én onze grenzen te verleggen. In de Baskische cultuur werkt het namelijk net allemaal even anders. ‘Oh trouwens, drie van de vijf haven-stakeholders spreken toch liever Spaans in plaats van Engels’, krijgen wij vijf minuten voordat we het podium op stappen te horen…

‘No problemo’, roepen wij uiteraard, terwijl het zweet ons uitbreekt. Samen spreken we een aardig woordje Spaans. Maar over het algemeen doen we dat niet op een podium voor 300 zakelijke contacten. Wij raden klanten altijd aan de randen van hun comfort zone op te zoeken en daarbuiten te kijken. Want dat is waar vernieuwing plaatsheeft, waar kansen ontstaan. In het kader van ‘practice what you preach’ konden we dan ook niet anders dan ‘claro que si’ zeggen.

Actieplan

De maanden voorafgaand aan dit moment bestonden uit een ‘co-creatie’ met diverse stakeholders van de haven. Het doel: perspectieven bij elkaar brengen om invulling te geven aan een actieplan voor een toekomstbestendige haven van Bilbao. Hierdoor weten we met wie we het podium opstappen en hoe zij in de wedstrijd zitten. Dat maakt dat we dit aandurven.

In een paar minuten maken we een plan: Marjolein gaat proberen het Spaans te volgen, terwijl Sylvia de koptelefoon opzet voor de Engelse vertaling. Dankzij die combinatie kunnen we ook de nuances meekrijgen. Uiteindelijk komt het allemaal goed en we merken dat onder druk alles vloeibaar wordt.

Mentaliteit

Geïnspireerd keren we terug. Door prachtig Bilbao, maar vooral dankzij de open mentaliteit van de mensen. Vaak zien we dat partijen hun kaarten tegen de borst houden en pas naar buiten gaan als ze iets volledig hebben uitgedacht. Om er vervolgens achter te komen dat hun ontwikkeling niet aansluit bij de behoeftes van anderen. Eigenlijk gek, want geen enkele partij kan de broodnodige verandering alleen creëren.

Ons advies: investeer in de relatie, zodat je weet wat je aan elkaar hebt. Wacht niet tot je iets hebt geperfectioneerd voordat je het deelt. De bonus? Het voelt geweldig als je dat doet. Op je eigen postzegel groei je niet en de sector wordt er niet beter van. Dus wat ga jij deze week doen buiten je comfortzone?

Lees ook: