Maritime Sisters: Nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen

We beginnen het nieuwe jaar vaak met goede voornemens. Zowel op persoonlijk als zakelijk vlak. Zullen we dat eens gewoon niet doen? Natuurlijk is het goed meer te bewegen, maar om lichamelijk en geestelijk fit te blijven moet je dat vooral volhouden. Praatjes vullen geen gaatjes en een goed voornemen is slechts het begin.

Steeds vaker denken we; er zijn al genoeg goede voornemens. We hebben vooral goede actie nodig! Kijk naar de 70% minder CO2 en een halvering van de totale uitstoot die de scheepvaart in 2050 wil realiseren. Onlangs riepen spelers de IMO zelfs op tot ambitieuzere doelstellingen. Ook de nationale binnenvaart wil over op emissievrij varen. En Nederland heeft met het Maritiem Masterplan de ambitie om 50 (verschillende) emissieloze en volledig digitale schepen op te leveren in 2030. En in 2030 moeten we bovendien ook nog 20,5 GW aan windmolens op zee hebben geïnstalleerd. Goede voornemens genoeg zou je zeggen.

Natuur wacht niet

Moeder natuur laat niet op zich wachten. Dat zien we aan de groene weides in de Alpen, waar we normaliter skipistes zien. De NOS meldde dat de gletsjers sneller dan gedacht smelten. Zelfs als de klimaatdoelen uit het Parijsakkoord worden gehaald, zal bijna de helft aan het einde van de eeuw zijn gesmolten…

We zien het aan de acties van de klimaatactivisten in Lützerath, Duitsland. Ze proberen met man en macht de bruinkoolwinning te stoppen om zo de CO2-uitstoot te beperken.

Wat ons betreft is 2023 het jaar om echt in actie te komen. Dus niet langer praten over wat je kunt doen, maar echt iets gaan doen. Niet langer wijzen en wachten op de Nederlandse overheid voor een kader, maar kijk wat jijzelf als bedrijf nu al kunt doen.

Goed op weg

Gelukkig zien we ook goede actie van partijen die de handschoen al hebben opgepakt. Kijk naar Windcat Workboats, die zijn vloot aan het uitbreiden is met schepen met dual fuel-motoren die ook op waterstof kunnen varen en die net een mooie samenwerking met Eneco zijn aangegaan voor het decarbonisering van hun maritieme logistiek. Kijk naar ingenieursbureau Royal Roos, die de stroom van de eigen zonnepanelen aanbiedt als walstroom. En Siemens Gamesa met zijn RecycleBlade-pilot in Duitsland met als ambitie om in 2040 100% recyclebare windturbines te produceren. Hoopgevende voorbeelden wat ons betreft.

Dus als jij nou nog niet hebt gekozen welke handschoen jij gaat oppakken, dan is dat misschien een goed voornemen. Maar alleen als er ook wordt doorgepakt. De tijd voor actie is nu. Doe je mee?

