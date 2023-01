De Maritime Sisters nemen het op voor ‘netwerkers’

Verandering breng je namelijk niet teweeg door alleen maar vanachter je computer commentaar te leveren. Natuurlijk, het uiten van onvrede of frustratie kan het begin zijn. Maar niemand kan alleen verandering creëren. Samenwerken én positieve energie zijn essentiële ingrediënten om dat voor elkaar te krijgen. Net als verschillende perspectieven bij elkaar brengen. Laat dat nu precies gebeuren op al die ‘feestjes’ die wij aflopen.

Gewoon hard werken

De gesprekken die we hier voeren zijn vaak het begin van iets groters. Er worden zaadjes geplant, of nieuwe ideeën ontstaan ter plekke, projecten worden geïnitieerd, nieuwe connecties die tot samenwerking kunnen leiden. Maar uiteraard ook bijpraten en goede gesprekken met je bestaande netwerk.

De sleutel zit in het doorpakken. De volgende ochtend dus. Wanneer je, soms met een zwaar hoofd, de gesprekken verwerkt en opvolgt en er samen voor gaat om te zorgen dat het niet bij een goed gesprek blijft. Daarom willen wij een lans breken voor de netwerkers onder ons, met wie regelmatig de draak wordt gestoken. Stiekem is het namelijk best hard werken, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Of andersom, net hoe je het wilt zien.

We doen het overigens graag, want we krijgen er energie van. En laten we niet vergeten dat er ook gelachen mag worden. Ons credo luidt niet voor niets ‘Work hard, play hard’! Anders houdt niemand het vol.

Opladen

Zoals in alle samenwerking heeft ieder zijn eigen rol en toegevoegde waarde. Laten we ook iedereen in die waarde laten en vooral niet vergeten: zonder relaties geen impact! Dus ja, wij houden van een feestje en daar schamen we ons niet voor. Maar vlak niet uit hoe belangrijk de positieve energie op dit soort events is om beweging te creëren op moeilijke dossiers.

Gaat het dan altijd zo snel als wij zouden willen? Natuurlijk niet, dat kunnen jullie regelmatig lezen. Maar zo tegen het einde van het jaar liggen zelfs de Maritime Sisters er even vanaf en doen wij het rustiger aan. De batterij moet immers worden opgeladen voor nieuwe uitdagingen in het nieuwe jaar. De eerste events staan alweer in de agenda voor januari. Hopelijk is iedereen inmiddels weer vol frisse energie van start gegaan. Zien we jullie op de nieuwjaarsborrels?

