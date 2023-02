Wc-gebouw zinkt in haven Breskens

Een drijvend toiletgebouw in de haven van het Zeeuwse Breskens is zondag onder water verdwenen. Inspanningen van de brandweer om het object van 10 bij 15 meter drijvende te houden liepen op niets uit.

Het toiletgebouw lag aan de steiger toen het zondagochtend water begon te maken, meldt Zeeland Veilig. Er werden twee blusvoertuigen, een hulpverleningsvoertuig en een hoogwerker ingezet om met pompen via de dakramen het object drijvende te houden. Er bleef echter op veel plaatsen water binnenstromen, zodat deze pogingen na enkele uren werden stopgezet.

Door het incident is een kleine hoeveelheid rioolwater in de haven beland. Rijkswaterstaat en de gemeente Sluis houden de situatie in de gaten.

