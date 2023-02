Subsidieschippers opgelet: nieuwe regeling gaat morgen open

Aanvragen in de aanslag. Morgen, 7 februari om 09:00 uur, gaat de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaart open. Om mee te dingen naar de acht miljoen euro voor een nieuwe motor wordt aangeraden op de eerste dag een aanvraag in te dienen, en dat is dus morgen al.

Naast de acht miljoen euro voor een nieuwe motor is er ook 12,9 miljoen euro voor een SCR-katalysator beschikbaar. Verwacht wordt dat het hier minder storm zal lopen met aanvragen, alhoewel het dit jaar wel voor het eerst mogelijk is om ook een roetfilter met behulp van subsidie te kopen.

In 2022 profiteerden er 44 schepen van de beschikbare 5,9 miljoen euro. Destijds was het maximale bedrag per schip de helft van wat het dit jaar is, 200.000 om 400.000. Daarmee denkt het ministerie de regeling voor grotere schepen aantrekkelijker te maken.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laat na maximaal 13 weken weten wie de gelukkigen zijn. Anders dan vorig jaar wordt er niet gekeken naar op welk tijdstip de aanvraag is ingediend, maar op welke dag. Wanneer op een dag de 8 miljoen wordt overschreden, dan wordt er geloot tussen de aanvragers van die dag.

Schippers gezocht

Schuttevaer is op zoek naar schippers die een subsidieaanvraag indienen. Graag volgen wij het proces vanaf de aanvraag tot de inbouw van de nieuwe motor of SCR-katalysator. Staat u hier voor open, stuur dan een mail naar: jelmer.bastiaans@promedia.nl.

Niels Kreukniet van het EICB vertelt alles wat je moet weten over het doen van een subsidie-aanvraag.

