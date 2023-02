Wagenborg Passagiersdiensten: ministerie moet met oplossingen komen voor dichtslibbende vaargeul Ameland

Zaterdag en maandag zijn al veerdiensten geschrapt. Wagenborg maakte maandag bekend dat de veerdienst ook dinsdag tijdens laagwater zal vervallen, omdat de vaargeul niet veilig genoeg is door verzanding. Woensdag vervallen de vroege afvaarten en de sneldienst aan het eind van de middag. Voor de gewone veerdiensten laat in de middag is het vertrekschema aangepast.

Het is al jaren bekend dat de vaargeul van Holwerd naar Ameland verzandt. Rijkswaterstaat baggert de geul elke dag, maar kan niet voorkomen dat de route steeds opnieuw verzandt. De dienst is volgens een woordvoerder bezig met onderzoeken naar een oplossing, die vanaf 2030 een einde moet maken aan het steeds terugkerende probleem. Opties zijn onder meer het verleggen van de Friese opstapplaats van Holwerd naar het iets verderop gelegen Ferwerd, waardoor de veerboot via een andere route kan varen. Een ander idee is het splitsen van passagiers- en vrachtstromen. De onderzoeken moeten dit jaar worden afgerond. Binnenkort organiseert Rijkswaterstaat weer informatieavonden.

Korte termijn

Van Langen gaat donderdag met het ministerie praten over de bereikbaarheid van Ameland op de korte termijn. Natuurbeschermingswetgeving schrijft nu voor dat het zand en slib dat Rijkswaterstaat uit de vaargeul zuigt elders in het natuurgebied Waddenzee weer moet worden geloosd. Volgens Van Langen is dat niet effectief en wordt het zand zo alleen maar rondgepompt. Hij wil dat het gebaggerde zand elders in de Noordzee wordt gedumpt, maar daarvoor is aparte toestemming van het ministerie nodig.

In deze tijd van het jaar staat de maan het dichtst bij de aarde en dat is van grote invloed op het getij, legt Van Langen uit. Het zeewater staat nu tijdens laagtij op zijn laagst. Als er dan ook nog een oostenwind waait, staat er bij laagtij te weinig water in de vaargeul voor de grote veerboten. ‘We kunnen alleen maar hopen op westenwind. Als de windrichting niet verandert gaan er verderop in de week meer diensten uitvallen tijdens laagwater’, aldus de reder. Het gaat dan om veer- en sneldiensten aan het einde van de middag.

Lees ook: