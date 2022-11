Grote waterstoftechniekfabriek in Rotterdam in de maak

Industriële fabriek

De haven van Rotterdam krijgt de eerste industriële fabriek voor groenewaterstofapparatuur in Nederland. De Nederlandse start-up Battolyser Systems heeft daar vergevorderde plannen voor meldde het Havenbedrijf Rotterdam. De fabriek moet in de tweede helft van 2024 operationeel worden. Met de realisatie ervan, compleet met kantoor en laboratorium, is een bedrag van 100 miljoen euro gemoeid. Komend jaar valt de definitieve beslissing over de investering.