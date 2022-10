Vissers moeten samen een weg vinden uit de crisis

Toekomst van de sector

Samenwerking is de enige uitweg uit de crisis waarin de visserij momenteel verkeert. Dat is de stellige overtuiging van visserijvoorman Dirk Kraak uit Den Helder. Bij de presentatie van Visserij in Cijfers hield hij een pleidooi voor innovatie. ‘Er zal altijd een toekomst zijn voor ons als vissers.’