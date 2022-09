Hoe MSC dan toch thuiskomt in de Rotterdamse haven

Megaproject

Met de ontwikkeling van een nieuwe megaterminal voor MSC op de Maasvlakte gaat een langgekoesterde wens van de rederij in vervulling. Al voor de aanleg van Maasvlakte 2, die in 2008 begon, had ‘s werelds grootste containerrederij zich voor een eigen terminal in Rotterdam gemeld.

Dit verhaal verscheen eerder op nt.nl