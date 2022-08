Nancy Scheijven vertrekt bij Rijkswaterstaat

Warm hart

Nancy Scheijven gaat Rijkswaterstaat na ruim 12 jaar verlaten. De afgelopen 5 jaar was Scheijven directeur scheepvaartverkeer en watermanagement bij Rijkswaterstaat en CEO Drones. Daarmee was zij voor de scheepvaartsector en zeker voor de binnenvaart de belangrijkste persoon bij Rijkswaterstaat. Scheijven keert terug naar het bedrijfsleven. Haar opvolger is nog niet bekend gemaakt.