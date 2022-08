Stuurhutschade in onverwachte hoek…of dak!

Omkasting

Bij iedere schademelding laten we ons daarom niet te snel leiden door de gangbare conclusie dat de schipper waarschijnlijk afgeleid was of het schip te hoog voor het vaargebied. Ook al zit hier een kern van waarheid in, we vragen door en onderzoeken verder.

Zo werd bij een recente stuurhutschade een meer specifieke oorzaak genoemd, namelijk het weigeren van de knopbediening ter plaatse van het dakluik. Daardoor zakte de bovenbouw niet en voor afstoppen was het helaas te laat. Dat eindigde in een hoop verkreukeld aluminium achterop het schip. Bij het onderzoek stelden onze experts vast dat de stroomaansluiting van de bedienknoppen onvoldoende beschermd was voor de omgeving waarin ze waren gemonteerd, namelijk bij de dakluikopening tussen het dak en plafond van de stuurhut. Door condens treedt oxidatie op in de drukknop en de aansluitingen, waardoor kortsluiting ontstaat. Een simpele oorzaak, maar met grote gevolgen als de bediening weigert.

We hebben navraag gedaan en er zijn gelukkig een hoop schepen waarbij alle knoppen en aansluitingen netjes gemonteerd en opgesloten zijn in een waterbestendige omkasting. Toch raden we je aan: check eens hoe het bij jou zit in de stuurhut!

