Hebo bergt van boord gevallen containers

Hebo Maritiemservice is bezig met de berging van de twee containers die een Nederlands containerbinnenvaartschip donderdagmiddag 17 maart verloor bij een aanvaring met de Willemsbrug in Rotterdam.

Een van de containers die van containerschip Jenga viel is gezonken. Die werd nog dezelfde dag opgedoken en is door Hebo Lift 2 naar de kade gebracht.

De andere container bleef drijven en werd op de dag zelf al vastgemaakt aan de kade. In de ochtend van 18 maart stond de container al op de kade. Rood-witte linten zetten het gebied af. Navraag bij Hebo over de stand van zaken levert niets op. ‘Wij doen geen uitspraken over de berging van de containers.’

Ook op de vraag of de operatie vandaag wordt afgerond wordt wil Hebo geen antwoord geven.

Hondenriemen Finland

Het incident trok veel bekijks rondom de Willemsbrug. Sommige omstanders visten zelfs pakketten uit het water. Maar voor hen geen dure schoenen of nieuwe telefoon. Wel troffen zij hondenriemen aan die bestemd waren voor Finland.

De Jenga ligt inmiddels in de Industriehaven in Gorinchem. Door het raken van de brug zijn meerdere containers aan boord verschoven en beschadigd geraakt. Een van die containers lekte latex.

