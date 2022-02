Van Oord houdt situatie Oekraïne in de gaten Facebook

Den Haag 23 februari 2022, 17:00

Nederlandse maritieme dienstverleners die actief zijn in Rusland en Oekraïne houden de situatie omtrent de spanningen tussen de landen in de gaten. Dat doet bijvoorbeeld Van Oord, dat actief is in Oekraïne. ‘We bekijken wat de EU-sancties betekenen voor salarisuitbetalingen of reizen van en naar projecten’, aldus een woordvoerster.

1 / 1 Het hoofdkantoor van Van Oord is gevestigd in Rotterdam. (Foto ANP) Het hoofdkantoor van Van Oord is gevestigd in Rotterdam. (Foto ANP)

(ANP / JB)