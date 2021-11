Nederlandse vlagkotters blijven weg uit Franse havens Facebook

LE HAVRE 09 november 2021, 09:13

De ruzie tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk over de visrechten in elkaars viswateren bereikte afgelopen week een kookpunt met de inbeslagname van een Engelse scalloper. Franse dreigementen om alle Engelse vissersschepen toegang te weigeren was voor Nederlandse eigenaren van Engelse vlagkotters reden om Frankrijk te mijden.

1 / 1 De DS-18 Cornelis-Gert Jan lag bijna een week aan de ketting in Le Havre. (Foto Bram Pronk) De DS-18 Cornelis-Gert Jan lag bijna een week aan de ketting in Le Havre. (Foto Bram Pronk)

(Bram Pronk)