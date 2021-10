Ernstige vertragingen in Britse seepsea-havens Facebook

ROTTERDAM 19 oktober 2021, 07:00

De congestie voor containerschepen in de Britse zeehavens is in twee weken tijd bijna verdubbeld. Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs in het Verenigd Koninkrijk zorgt ervoor dat de containers traag worden afgevoerd. Grote rederijen wijken intussen uit naar andere Europese havens.

1 / 1 De havens van Felixstowe en Southampton zitten verstopt met containers. (Foto Wikimedia) De havens van Felixstowe en Southampton zitten verstopt met containers. (Foto Wikimedia)

Een container moet in de kusthaven van Felixstowe momenteel 10 dagen wachten op behandeling. Rederij Maersk heeft daarom besloten om zijn schepen zoveel mogelijk te laten uitwijken. Het Deense concern liet vorige week maandag een van zijn Triple-E containerschepen met een capaciteit van 18.000 teu uitwijken naar een andere Europese haven. Daarna moeten containerfeeders de containers alsnog naar Britse bestemmingen varen. Volgens het bedrijf hebben kleinere zeehavens momenteel een grotere reservecapaciteit voor inkomende goederen.

