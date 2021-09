Schuttevaer Premium Seafar wil snel ook in Nederland autonoom gaan varen Facebook

Twitter

ANTWERPEN 04 september 2021, 12:00

De toekomst is dichterbij dan je denkt. Dat blijkt uit de opkomst van het op afstand bediend varen. Seafar in Antwerpen laat zien dat varen zonder of met een gereduceerde bemanning aan boord geen science fiction meer is.