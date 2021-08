Schuttevaer Premium Passagiersschip frontaal tegen kade in Antwerpen, 11 gewonden Facebook

ANTWERPEN 02 augustus 2021, 17:12

Het passagiersschip Flandria 20 van de Antwerpse rederij Flandria is zondag 1 augustus in de thuishaven frontaal tegen een kade in het Hansadok gevaren. Daarbij raakten 11 passagiers lichtgewond.