Duitse inreisregels opnieuw aangescherpt, wat betekent dit voor de binnenvaart?

Berlijn 26 juli 2021, 16:00

De inreisregels om vanuit Nederland naar Duitsland te gaan worden per 27 juli opnieuw aangescherpt. Duitsland heeft Nederland opnieuw aangemerkt als hoog-risicogebied. Wat verandert er voor de binnenvaart?

Na het hoge aantal besmettingen in Nederland heeft Duitsland opnieuw de inreisregels aangescherpt. (Foto Carolina Nichitin)

Wanneer u vertrekt naar Duitsland moet u zich van te voren registreren op einreisanmeldung.de. Dit geldt naast de CCR-reisverklaring die gedurende de gehele pandemie nodig is geweest. Het CBRB raadt aan deze ook nog altijd mee te nemen.

Verder is het nodig een negatieve testresultaat of vaccinatie- of herstelbewijs te hebben. Hiervoor zijn zowel de antigeentest als de PCR-test geschikt. De antigeen sneltest mag hooguit 48 uur oud zijn en de PCR-test 72 uur. Het gele boekje, met daarin de vaccinatie, wordt ook geaccepteerd in Duitsland net als de Coronacheck-app.

Testmogelijkheden

Het is in Nederland mogelijk om via Testenvoorjereis.nl een afspraak te maken voor zowel antigeen- als PCR-testen, deze test is gratis. Transfase en Maritime Medical Diagnostics bieden beide de mogelijkheid om een test, met het nodige certificaat, aan boord uit te voeren.

Uitzondering op bovenstaande maatregelen geldt voor doorreizigers en personen die niet langer dan 24 uur in Duitsland zullen blijven. Het CBRB probeert via EBU een uitzonderingsregel voor de binnenvaart tot stand te brengen.

(Jelmer Bastiaans)