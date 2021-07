Nijmeegse Kanaalhavens krijgen eerste walstroom op zonne-energie Facebook

Twitter

Email Nijmegen 08 juli 2021, 15:00

De Nijmeegse Kanaalhavens krijgen laadpalen voor groene walstroom uit een zonnepark op het dak van het bedrijfspand van EKI. De laadpalen worden geplaatst door Ecotap.

1 / 1 Hubert Bruls opent het duurzame bedrijfspand van EKI en daarmee ook het zonnepark. (Foto EKI) Hubert Bruls opent het duurzame bedrijfspand van EKI en daarmee ook het zonnepark. (Foto EKI)

Het nieuwe bedrijfspand van EKI, fabrikant van rubber en schuimproducten, werd onlangs geopend door Nijmeegse burgemeester Bruls. Op het dak liggen bijna 10.000 zonnepanelen, in grootte vergelijkbaar met zes voetbalvelden.

Vanaf halverwege juli levert dit park zonne-energie voor walstroom. Aan de Waalkade en in de Waalhaven van Nijmegen is walstroom al voor handen. Met de nieuwe laadpalen wil Nijmegen zorgen voor een schonere lucht in de stad.

Van de Bron

Het zonnepark levert ook energie aan huishoudens. Bewoners van de nabijgelegen wijk Hees kunnen met korting groene energie krijgen via Van de Bron. Er is genoeg voor 800 huishoudens.

EKI is gevestigd in de voormalige Sappi papierfabriek. Het totale terrein is 6,5 hectare groot. EKI bezit 20.000 vierkante meter en de andere 40.000 m2 is van de Papierfabriek Nijmegen.

Lees ook:

(Jelmer Bastiaans)