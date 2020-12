Schuttevaer Premium Amsterdams Park-Line Aqua gaat walstroom leveren aan binnenvaarthavens Facebook

Twitter

AMSTERDAM 31 december 2020, 09:51

Het Amsterdamse bedrijf Park-Line Aqua gaat het walstroomsysteem voor schepen die aanmeren in Rotterdam, North Sea Port, de Drechtsteden, Antwerpen en aan de Vlaamse Waterweg leveren. Het bedrijf won de aanbesteding die in oktober was gestart door Havenbedrijf Rotterdam.