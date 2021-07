Schuttevaer Premium De Noordzee wordt steeds voller Facebook

Twitter

Email Noordzee 03 juli 2021, 09:00

De Noordzee wordt alsmaar meer gebruikt als locatie voor het verkrijgen van energie. Met name voor het winnen van windenergie is de Noordzee de geschikte plek. In 2040 zal 15% van de Noordzee bestaan uit offshore windparken. Maar is er dan nog wel genoeg ruimte voor de visserij? En wat gaat er gebeuren met het grote aantal boorplatformen voor olie- en gaswinning nu velden leeg raken?