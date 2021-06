Schuttevaer Premium Onbemande Mayflower staakt voorlopig tocht over Atlantische Oceaan Facebook

Twitter

Plymouth 21 juni 2021, 11:29

De onbemande trimaran Mayflower was nog maar net begonnen aan de tocht over de Atlantische Oceaan, maar is nu in problemen geraakt. Er zijn op 20 juni mechanische problemen ontdekt en er is een team onderweg om reparaties uit te voeren.