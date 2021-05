Schuttevaer Premium Rechtbank: Ever Given blijft aan de ketting liggen Facebook

Het containerschip Ever Given dat van 23 tot 29 maart het Suez Kanaal blokkeerde blijft voorlopig in Egypte. Dat heeft een rechtbank in Ismaila op 4 mei bepaald.

