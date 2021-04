Schuttevaer Premium Bemanning Ever Given vreest gijzeling door Suez-autoriteiten Facebook

CAÏRO 21 april 2021, 14:33

De bemanning van de Ever Given verkeert al weken in onzekerheid over hun aflossing. De 25 bemanningsleden vrezen dat zij als menselijk losgeld dienen in het conflict tussen de Ever Given en het Suezkanaal, zo laten vakbonden weten na een bezoek aan het gestrande containerschip.

De ITF-delegatie komt aan bij de Ever Given voor een bezoek om het welzijn van de bemanning te peilen. (Foto ITF)