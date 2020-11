Castor Marine neemt failliet SeaVsat over Facebook

Castor Marine heeft de maritieme satellietinternetprovider SeaVsat overgenomen. SeaVsat ging op 23 november failliet waarna er zorgen ontstonden over bellen, internet en tv op zee.

Met deze overname zorgt Castor Marine voor continuïteit van de internetdiensten. Het Castor Marine-team werkt momenteel 24/7 om de betrokken schepen te migreren naar de eigen VSAT-netwerkinfrastructuur.

Elsa Bruggink, curator SeaVsat is verheugd dat er een overeenkomst is met Castor Marine. ‘Voor veel klanten is hun satellietverbinding op zee cruciaal voor hun bedrijf.’

Ivo Veldkamp, ​​CEO van Castor Marine, zegt: ‘Ik ben blij dat we met de acquisitie van deze contracten nu alle SeaVsat-klanten continuïteit van internettoegang kunnen garanderen. Het belangrijkste voordeel voor de SeaVsat-klanten is dat ze nu rechtstreeks zaken doen met een VSAT-netwerkbeheerder, in plaats van een wederverkoper van VSAT-services. Deze overname versterkt onze positie op de wereldwijde maritieme connectiviteitsmarkt en tegelijkertijd zorgen we voor het welzijn van mensen op zee.’ (Rene Quist)