Doorstart De Keizer Marine, Eekels Technology neemt specialist superjachten over

Superjachtspecialist De Keizer Marine Engineering uit Zaandam maakt een doorstart. TBI neemt via dochterbedrijf Eekels de systeemintegrator De Keizer Marine over. Hierdoor is baanbehoud voor een groot aantal Nederlandse medewerkers gegarandeerd en blijft een wereldspeler in de superjachtindustrie bestaan.

Dat hebben de curatoren zondagavond 1 november bekendgemaakt. Eekels Technology, een dochteronderneming van TBI Holdings B.V, is een technologiebedrijf gespecialiseerd in projecten en onderhoud en actief binnen de maritieme en offshore wereld neemt De Keizer Marine over.

Na de surseance van betaling die op 12 oktober door de rechtbank Noord-Holland aan De Keizer International en De Keizer Marine Engineering werd verleend, volgde op 15 oktober de faillietverklaring.

Curator Rocco Mulder, Pot Jonker Advocaten: ‘We zijn verheugd dat we de toekomst van De Keizer in nog geen kleine drie weken tijd door middel van een doorstart veilig hebben kunnen stellen. De Keizer is een wereldspeler. Hierdoor was het voortbestaan van De Keizer ook van groot belang voor veel andere marktpartijen.’

Na intensief contact met acht geïnteresseerde kandidaten uit binnen- en buitenland, hebben er uiteindelijk vier een bod hebben uitgebracht, zeggen de curatoren. Eekels Technology kwam als beste overnamepartij uit de bus gekomen. ‘De activiteiten en ambities van De Keizer sluiten goed aan op die van Eekels Technology .

Werven superjachten steunen doorstart

Ook de ondernemingsraden van beide bedrijven hebben allebei een positief advies uitgebracht voor deze overname. Daarnaast wordt de overname gesteund door de vier werven en tevens grootste opdrachtgevers van De Keizer: Royal Van Lent, De Vries, Oceanco en Hakvoort”

De Keizer heeft in totaal 450 medewerkers verspreid over vestigingen in Nederland, Frankrijk, Spanje en Amerika. Met de overname zijn de banen van circa 300 Nederlandse werknemers behouden.

Curator Alexander Claus, Haut Legal & Tax: ‘De Keizer is een hecht familiebedrijf en is dat ook gebleven ondanks de enorme personele groei in de laatste jaren. Het baanbehoud van de medewerkers was dan ook één van de grootste uitdagingen.

Gedurende het hele traject van de surseance van betaling tot de doorstart hebben we alle medewerkers regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang. De betrokkenheid was hoog. Het resultaat dat een groot deel van de Nederlandse medewerkers hun baan houden stemt ons tevreden.’

Eekels levert complete elektrotechnische installatie voor de volgende scheepstypen: passagiersschepen, luxe jachten, onderzoeks- en marine schepen, koopvaardij en schepen die worden ingezet voor de offshore (waaronder wind). Als systeem integrator verzorgt Eekels het gehele traject van engineering, panelenbouw, installatiewerk, inbedrijfstelling tot en met onderhoud en service. Veelal zijn de volgende systemen onderdeel van onze levering: elektrische aandrijfsystemen, walstroomaansluitsystemen en scheepsautomatiseringsystemen.

Nog geen doorstart voor de buitenlandse vestigingen

Voor de vijf buitenlandse vestigingen van de Keizer, namelijk in Antibes en La Ciotat (Frankrijk), Barcelona en Palma de Mallorca (Spanje) en West Palm Beach (Verenigde Staten), wordt door de curatoren op dit moment nog naar een oplossing gezocht. Deze vestigingen zijn verantwoordelijk voor de service en het onderhoud van de superjachten en hebben gezamenlijk 50 werknemers in dienst. (Rene Quist)