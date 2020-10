Schuttevaer Premium Superjacht installatie-expert De Keizer Marine Zaandam in financiële problemen Facebook

ZAANDAM 14 oktober 2020, 06:30

De Keizer Marine Engineering, een Zaans bedrijf in elektrotechnische installaties voor jachten, heeft uitstel van betaling gekregen. De onderneming met circa 450 werknemers is in de financiële problemen gekomen door problemen rond klantafspraken, die werden verergerd door de coronapandemie.