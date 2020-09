Onderzoek: Ligplaatsen vaak onveilig Facebook

Ligplaatsen in veel Nederlandse havens en langs de Rijn in Duitsland zijn vaak gevaarlijk. Het vereist vaak acrobatische toeren om van boord te komen. Ook ervaart zo’n driekwart van de schippers problemen met de maximale ligduur van 3×24 uur.

1 / 1 Het vereist soms acrobatische toeren voor schippers om aan te leggen of van boord te komen. (Foto ASV) Het vereist soms acrobatische toeren voor schippers om aan te leggen of van boord te komen. (Foto ASV)

Dat blijkt uit de ligplaatsen-enquête die de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) op haar najaarsvergadering heeft gepresenteerd. Uit de rondgang blijkt dat het merendeel van de schepen wel eens is weggestuurd van de ligplaats en zodoende onnodig moest varen (73%). Door gebrek aan ligplaatsen zien veel schippers zich bovendien gedwongen de vaartijdenwet te overtreden (74%), omdat niet tijdig een ligplaats kan worden gevonden. Bijna 58% is ontevreden over de voorzieningen bij de ligplaatsen en 78% heeft zich wel eens in een gevaarlijke situatie bevonden door de slechte staat van de ligplaats.

Geschrokken

De ASV maakt zich al langer hard voor meer en betere ligplaatsen. De enquête is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de problematiek. Hoewel de uitslag de ASV niet verbaast – ‘We wisten dat ligplaatsen een groot probleem zijn’ – is de vereniging wel geschrokken van de enorme lijst met voorbeelden van discutabele ligplaatsen die in detail worden beschreven door de deelnemers. De problematiek ligt vooral bij de kleinere schepen, merendeel tot 1000 ton, zo schetst woordvoerder Sunniva Fluitsma van de ASV. Bij grotere schepen speelt het minder.

Uit de enquête blijkt dat Zuid-Nederland de meeste problemen oplevert, wat ligplaatsen betreft.

Kamermotie

Door de Coronacrisis liggen meer schepen stil en is er nog meer behoefte aan ligplaatsen, zo stelt de ASV, die de problematiek ook succesvol heeft aangekaart bij de politiek.

In juni nam de Tweede Kamer unaniem een motie over het ligplaatsenbeleid. In die motie werd afgesproken dat vaarwegbeheerders Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten duidelijker afspraken moet maken over het beleid rond ligplaatsen. (René Quist)