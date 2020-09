[VIDEO] Veel rook na brand in oude onderzeeboot Foxtrot in Vlaardingen Facebook

In Koggehaven in Vlaardingen heeft brand gewoed in een onderzeeboot die wordt gesloopt. Bij de brand kwam veel rook vrij. Rond 08:45 uur was de brand onder controle, volgens de brandweer.

Het gaat om de Russische onderzeeboot Foxtrot die gesloopt wordt op het terrein van Jansen Recycling Group. Het betrof een hoeveelheid (oude) brandstof die in brand heeft gestaan. De brandstof is uit de onderzeeër gelekt en is ontbrand. De brand is vermoedelijk ontstaan door sloopwerkzaamheden waarbij vonken zijn vrijgekomen en in de diesel beland. De brand heeft geen gevolgen voor het scheepvaartverkeer.

Het schip heeft jarenlang in Amsterdam aan de NDSM-werf gelegen. Eind vorig jaar werd het naar Vlaardingen gesleept om te worden gesloopt.

Eerder maakte verslaggever Heere Heeresma Jr. ook een filmpje over de Foxtrot.

(René Quist)