Damen aast op megaorder poolschip Braziliaanse marine

Damen wil samen met Wilson Sons het nieuwe antarctische onderzoekschip voor de Braziliaanse marine bouwen. De order is 750 miljoen Braziliaanse reaal waard, omgerekend is dat 115 miljoen euro. De twee gaan gezamenlijk inschrijven voor de tender voor de NApAnt zoals de projectnaam nu luidt.

Het schip moet het Oceanografische ondersteuningsschip Ary Rongel vervangen. De biedingen moeten voor het einde van dit jaar worden ingediend en de uiteindelijke bekendmaking van de winnaar moet medio 2021 plaatsvinden.

‘Sinds ons eerste werk met Wilson Sons 25 jaar geleden, zijn we er zeker van dat we in Brazilië een bekwame, competente en toegewijde partner hebben gevonden’, zegt Rutger Dolk, directeur van Damen Technical Cooperation, die een aanvulling vormt: ‘Dit strategische partnerschap maakte het verschil voor het succes van onze prestaties in het land en het geeft ons een veilig gevoel om de schepen te leveren met de juiste kwaliteit die de marine vereist.” Damen en Wilson Sons hebben de afgelopen decennia al samengewerkt aan 92 projecten.

Poolstation Comandante Ferraz

NApAnt zal het Braziliaanse poolstation op Antarctica, Comandante Ferraz, in het uiterste zuiden van de wereld, ondersteunen. Het schip moet aanzienlijke hoeveelheden lading en uitrusting vervoeren naar dat station. Brazilië oriënteert zich ook op de vervanging op van twee hydroceanografische support schepen. Damen en Wilson Sons willen eventueel ook daar gezamenlijk voor inschrijven.

Als de bedrijven het biedproces winnen, wordt het schip gebouwd op de Wilson Sons scheepswerf in Guarujá, in São Paulo. (Rene Quist)