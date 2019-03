Schuttevaer Premium Fiscaal overgangsrecht in zeevaart bij 'no deal Brexit' Facebook

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over fiscaal overgangsrecht in het geval van een ‘no deal Brexit’. Redersorganisatie KVNR heeft aangegeven dat ook voor de zeescheepvaart fiscale problemen kunnen ontstaan bij een no deal.