Schuttevaer Premium Zware Kees: Mistig Amsterdam Facebook

Twitter

Email op zee 22 februari 2019, 09:00

Op internet lees ik dat Amsterdam 56 vierkante kilometer groot is. Heb het nooit nagemeten, dus neem ik aan dat het zo is. En er staat ook vermeld dat het hoogste punt maar liefst 881 meter is… De Westertoren? Een nieuwe skyscraper? Lijkt me sterk.