Email AMSTERDAM 21 januari 2019, 17:00

De Spliethoff Group heeft vier zware-ladingschepen overgenomen uit het faillissement van het Duitse Hansa Heavy Lift (HHL). Dat heeft een woordvoerster van het bedrijf bevestigd tegenover Schuttevaer.

1 / 1 Een zogeheten H-schip uit de vloot van Spliethoff, vergelijkbaar met de vier aangekochte schepen. (Foto Spliethoff Group) Een zogeheten H-schip uit de vloot van Spliethoff, vergelijkbaar met de vier aangekochte schepen. (Foto Spliethoff Group)

Het gaat om de Humbergracht (ex HHL Tyne), 12.750 dwt, gecombineerde kraancapaciteit 300 ton, de Heerengracht (ex HHL Amur) en Houtmangracht (ex HHL Mississippi), beide 12.750 dwt met een kraancapaciteit van 360 ton en de Prinsengracht (ex HHL New York) 20.100 dwt met een gecombineerde kraancapaciteit van 800 ton. Alle schepen worden omgevlagd naar de Nederlandse vlag.

Spliethoff en BigLift zijn blij met deze vlootuitbreiding, waardoor men een nog breder portfolio aan schepen kan bieden voor het wereldwijde transport over zee. Het rederijconcern doet verder geen uitspraken of het bij een of meer van de schepen gaat om schepen die aan de ketting waren gelegd door World Fuel Services, dat nog een claim van 2,55 miljoen dollar op HHL had vanwege niet betaalde rekeningen. (WdN)