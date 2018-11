Schuttevaer Premium KVNR: Geld voor vergroening zeevaart is onderweg Facebook

Rotterdam 26 november 2018, 15:00

Er is geld onderweg voor reders die hun schepen verduurzamen. De Europese Investeringsbank (EIB) heeft sinds kort een ‘product' voor groene investeringen. Maar de zeevaart kijkt met ongeduld uit naar het fonds Green Shipping. Daarover werd 20 november op de jaarvergadering van redersvereniging KVNR duidelijk, dat de gesprekken met investeerders in dit beoogde fonds van 400 miljoen euro ‘hopelijk' in 2019 rondkomen.