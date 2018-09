Schuttevaer Premium Black Marlin met kabellegger naar Singapore Facebook

Twitter

ROTTERDAM 22 september 2018, 19:09

De grote kabellegger Giulio Verne van de Prysmian Group uit Milaan is in het Calandkanaal via de float-on methode alsnog aan boord genomen van het zwaartransportvaartuig Black Marlin van Boskalis-dochter Dockwise. Reisdoel is Singapore, waar het transport eind oktober wordt verwacht.