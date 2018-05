Rapide gaat snel weer varen Facebook

Twitter

Email GRONINGEN 4 mei 2018, 14:00

Het vrachtschip FWN Rapide, waarvan op 21 april 11 bemanningsleden door Nigeriaanse piraten werden ontvoerd, gaat weer snel varen.

Dat maakte een woordvoerder van rederij ForestWave uit Groningen vrijdag bekend. Over de toestand van de gevangen gehouden bemanningsleden worden verder geen mededelingen gedaan. Wel is bekend dat de 11 in leven zijn en samen worden vastgehouden. ForestWave heeft een nieuwe bemanning samengesteld die klaar staat om te vertrekken. (WdN)