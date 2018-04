Schuttevaer Premium Zeereders bezorgd over nieuwe zwavelnorm Facebook

LONDEN 13 april 2018, 16:36

Reders in de wereldwijde zeevaart maken zich zorgen of ze in 2020 wel kunnen voldoen aan de nieuwe strengere eisen van de International Maritime Organization (IMO) voor de uitstoot van zwavel. Vanaf dat jaar bedraagt de nieuwe limiet van zwavel in scheepsbrandstof namelijk 0,5%, nu is dat nog 3,5%.