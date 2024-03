Kapitein van het schip in Baltimore komt uit India en niet uit Oekraïne

Indiase bemanning

De ramp met het containerschip Dali en de instortende brug is amper een dag oud, of het barst al van de complottheorieën op internet. Meest hardnekkige gerucht is, dat de kapitein uit Oekraïne komt. Dat klopt niet, de crew kwam uit India. Bovendien stonden twee loodsen, en niet de kapitein, aan het roer.