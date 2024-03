Tweede Kamer steunt inzet marineschip Zr.Ms. Tromp op Rode Zee

Een zeer ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt de inzet van het marineschip Zr.Ms. Tromp op de Rode Zee. De missie heeft als doel de internationale scheepvaart te beschermen tegen aanvallen van de Houthi’s uit Jemen. Alleen DENK en SP steunen de missie niet.

Maandagavond tekende zich in het debat met de demissionaire ministers Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) al een ruime Kamermeerderheid af voor de Nederlandse inzet in het Rode Zeegebied en het Suezkanaal. PVV en GroenLinks-PvdA neigden naar steun, maar gaven aan pas dinsdag een definitief besluit te nemen.

Beide fracties hebben dinsdagavond in het debat aangegeven de defensieve missie van de Nederlandse marine te steunen. ‘We laten ons van onze zwakke kant zien als we onze marine hier niet voor inzetten’, zei PVV-Kamerlid Raymond de Roon. GroenLinks-PvdA had liever gehad dat naast Denemarken en Nederland ook meer EU-landen direct aan de missie zouden deelnemen. De partij steunt desondanks de inzet van Nederland aan de missie, Prosperity Guardian, die door Amerikanen wordt geleid.

Denk en SP niet

DENK en SP (samen acht zetels) hebben er onder meer grote moeite mee dat informatie vanuit de Tromp met andere deelnemers aan de missie wordt gedeeld. Die informatie kan leiden tot bombardementen in Jemen, vreest de SP. ‘Daarmee raakt Nederland betrokken bij offensieve acties op het grondgebied van Jemen. Dat is onwenselijk’, zei SP-Kamerlid Sarah Dobbe.

Naast PVV en GroenLinks-PvdA steunen ook VVD, NSC, BBB, D66, CDA, ChristenUnie, SGP en Volt de missie. Zij hebben samen 135 van de 150 Kamerzetels. Een aantal fracties nam niet aan het debat deel: Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en JA21.

