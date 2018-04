Schuttevaer Premium BigLift Barentsz transporteert containerkranen Facebook

AMSTERDAM 5 april 2018, 21:00

Getooid in de huiskleuren van Spliethoff-dochter BigLift Shipping is het zwaartransportschip BigLift Barentsz op dit moment bezig een serie containerkranen van Japan naar Kenia te vervoeren. De BigLift Barentsz is een zusje van de BigLift Baffin, die beide sinds kort deel uitmaken van de Amsterdamse zwaartransportrederij.