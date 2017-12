Schuttevaer Premium Britse leden International Group willen naar Europa Facebook

ROTTERDAM 9 december 2017, 17:07

De leden van de International Group in het Verenigd Koninkrijk overwegen ook vestigingen te openen in de Europese Unie. Nederland lijkt goed in de markt te liggen bij de Britannia Club en Steamhip Mutual. North of England en Standard Club zouden naar Ierland uitwijken. West of England had daar al een vestiging voordat het Brexit-referendum plaatshad.