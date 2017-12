Schuttevaer Premium Bunkers, forten en kastelen Facebook

1 december 2017, 10:00

Toen ik een jaar of acht was en iemand mij vroeg wat ik later wilde worden, antwoordde ik steevast: ‘ridder!' Want dat leek mij wel wat. Het was de tijd van Floris (Rutger Hauer) in zwart-wit op televisie. Een beetje zwaardvechten en wonen in een kasteel was behoorlijk cool. Ik had dan ook al een plastic zwaard en helm mét vizier en de ruïne van Brederode had geen geheimen voor mij.